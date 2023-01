Comment expliquer les enjeux de la réforme des retraites aux plus jeunes ?

La retraite, tout le monde en parle en ce moment mais, c’est quoi au juste ?C’est un droit. Il existe, pour certains travailleurs depuis la fin du XIXsiècle mais encore aujourd’hui certains pays ne reconnaissent pas ce droit ou ne l’appliquent pas.Un droit à quoi ? Au repos après une vie au travail qu’il soit plaisant ou pénible. C’est un droit à vivre dignement quand on n’a plus la force ou l’énergie de travailler.Donc, on peut dire que c’est l’action de se retirer de la vie active, de quitter son travail et de recevoir un revenu, une pension…