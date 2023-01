Burkina Faso : l’ONU réclame la libération immédiate de 50 femmes enlevées

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a exprimé lundi son inquiétude face à l'enlèvement d'au moins 50 femmes au Burkina Faso les 12 et 13 janvier et a appelé à leur libération immédiate et inconditionnelle.



Lire l'article complet