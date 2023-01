Afghanistan. La réunion du Conseil de sécurité de l’ONU doit être axée sur les moyens de mettre fin aux mauvais traitements infligés aux femmes et aux filles par les talibans

par Amnesty International

Lors de sa réunion à huis clos sur l'Afghanistan qui aura lieu le 13 janvier 2023, le Conseil de sécurité des Nations unies doit se concentrer sur les moyens de faire annuler la stricte interdiction de l'accès des femmes et des filles au travail, à l'éducation, au sport et aux lieux publics imposée par les talibans, […]



