Grèce. Le calvaire de deux travailleurs humanitaires doit prendre fin

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles dans le cadre du procès des sauveteurs humanitaires Sarah Mardini et Seán Binder, la Cour d’appel de Mytilène a renvoyé l’acte d’inculpation devant le procureur du fait d’erreurs de procédure, notamment l’absence de traduction de cet acte, Nils Muižnieks, directeur pour l’Europe à Amnesty International, a déclaré : « La décision […] The post Grèce. Le calvaire de deux travailleurs humanitaires doit prendre fin appeared first on Amnesty International. ]]>



