Israël/TPO. Les restrictions imposées au drapeau sont la dernière mesure en date pour museler les Palestinien·ne·s et limiter leur visibilité

par Amnesty International

La directive du gouvernement israélien qui restreint encore la possibilité de faire flotter le drapeau palestinien dans l'espace public en Israël est une attaque audacieuse contre les droits à la nationalité, à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique, a déclaré Amnesty International le 11 janvier 2023. Cette directive, publiée par le nouveau […]



