D’ici 2050 le monde comptera deux fois plus de personnes âgées, il faut assurer leurs droits et bien être

Le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dans le monde devrait plus que doubler, passant de 761 millions en 2021 à 1,6 milliard en 2050, avertit un nouveau rapport de l’ONU publié jeudi, qui appelle à gérer les défis et capitaliser sur les opportunités qu’entraine le vieillissement de la population.



