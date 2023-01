Iran. Un jeune homme risque fort d’être exécuté en relation avec les manifestations, sur fond de «folie meurtrière»

par Amnesty International

Les autorités iraniennes doivent immédiatement renoncer à exécuter les personnes condamnées à mort en relation avec les manifestations nationales, a déclaré Amnesty International mercredi 11 janvier, condamnant les exécutions arbitraires de Mohammad Mehdi Karami et Seyed Mohammad Hosseini le 7 janvier, et signalant que Mohammad Ghobadlou et d'autres encore risquent de connaître le même sort. Le 2 janvier, […]



