Palestine. Graves craintes pour deux sœurs de Gaza renvoyées chez leur père violent par les services de sécurité palestiniens

par Amnesty International

Amnesty International est vivement préoccupée par la sécurité de deux Palestiniennes dont on est sans nouvelles depuis le 6 janvier, depuis que les services de sécurité palestiniens de la bande de Gaza les ont remises de force sous la garde de leur père violent. Wissam al Tawil, 24 ans, et sa sœur Fatimah, 20 ans, ont subi de multiples […] The post Palestine. Graves craintes pour deux sœurs de Gaza renvoyées chez leur père violent par les services de sécurité palestiniens appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet