Chine : Manifestations sans précédent contre les abus à travers tout le pays

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des centaines de personnes manifestent contre la politique "zéro-Covid" du président chinois Xi Jinping dans le quartier de Liangmaqiao à Pékin, le 27 novembre 2022. © 2022 Yomiuri Shimbun via AP Images (Jakarta) – Dans toute la Chine, les habitants sont descendus dans la rue fin 2022 pour protester pacifiquement contre les restrictions drastiques du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et pour demander la liberté et le respect des droits humains, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport Mondial 2023. Le président Xi Jinping a consolidé…



Lire l'article complet