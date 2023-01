Garder ses feuilles ou les perdre, telle est la question

En cette période hivernale, dans nos régions à la saisonnalité bien marquée, beaucoup d’arbres présentent des silhouettes nues et sombres, se détachant nettement des paysages. Quelques semaines plus tôt, à l’automne, leurs feuilles sont tombées. Plus ou moins précoce selon les conditions climatiques , cette perte totale du feuillage ne concerne cependant pas toutes les espèces.Les arbres se répartissent en effet en deux groupes principaux, au comportement phénologique…