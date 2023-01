Myanmar : Les abus se multiplient depuis le coup d’État militaire

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants défient le pouvoir et brandissent des fusées éclairantes lors d'une manifestation contre le coup d'État militaire à Yangon, au Myanmar, le 3 mars 2022. © 2022 Photo par Myat Thu Kyaw/NurPhoto via AP (Jakarta) – Depuis son coup d’État en février 2021, la junte militaire au pouvoir au Myanmar est responsable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2023. Les forces de sécurité ont été impliquées dans des massacres, des arrestations et des détentions arbitraires, des actes de…



Lire l'article complet