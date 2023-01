Afghanistan : Répression par les talibans et aggravation de la faim

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des femmes et des enfants en attente de nourriture devant une boulangerie à Kaboul, en Afghanistan, le 28 février 2022. © 2022 Teun Voeten/Sipa USA via AP Images (Jakarta) – Les talibans, depuis qu’ils se sont emparés du pouvoir en août 2021, ont imposé à grande échelle des politiques et des règles qui bafouent les droits fondamentaux des femmes et des filles et écrasent la contestation, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans son Rapport Mondial 2023. Le mépris évident des talibans pour les droits humains a contribué à leur isolement sur le plan mondial, alors…



