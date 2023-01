Russie : La guerre et sa répression surdimensionnée

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des policiers arrêtent un homme tenant une affiche sur laquelle on peut lire "non à la guerre" lors d'une manifestation non autorisée le 13 mars 2022 sur la place Manezhnaya devant le Kremlin à Moscou, en Russie. © 2022 Contributor/Getty Images (Berlin, le 12 janvier 2023) – L’invasion à grande échelle de l’Ukraine par le Kremlin a marqué le début d’une nouvelle campagne tous azimuts pour éradiquer la dissidence publique en Russie, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport Mondial 2023. Les autorités russes ont adopté un large éventail de nouvelles lois…



