Ukraine : Une année de souffrance pour les civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une famille marche au milieu de véhicules militaires détruits à Boucha, près de Kiev, en Ukraine, le 6 avril 2022. © 2022 AP Photo/Phelipe Dana. (Kiev, le 12 janvier 2023) – La guerre de la Russie en Ukraine a fait des ravages et bouleversé la vie des civils dans une grande partie du pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui dans son Rapport mondial 2023. Les forces russes ont commis des actes qui s’apparentent à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, notamment des actes de torture, des exécutions sommaires et des disparitions forcées. Elles ont…



Lire l'article complet