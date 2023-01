Zimbabwe. Les agressions contre des partisans de l’opposition doivent donner lieu à des enquêtes dans les meilleurs délais

par Amnesty International

En réaction à une vidéo virale ayant circulé sur les réseaux sociaux, montrant des attaques brutales contre des sympathisant·e·s de la Coalition des citoyens pour le changement, un parti d'opposition politique, Flavia Mwangovya, directrice adjointe pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « Cette attaque cruelle et motivée par des considérations […]



