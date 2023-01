Éthiopie. Les défenseur·e·s des droits humains détenus pour avoir dénoncé des expulsions forcées doivent être libérés immédiatement

par Amnesty International

Les autorités éthiopiennes doivent libérer immédiatement et sans condition quatre défenseur·e·s des droits humains détenus uniquement en raison de leur travail qui a consisté à recenser les expulsions forcées à Addis-Abeba et doivent abandonner toutes les accusations portées à leur encontre, a déclaré Amnesty International le 10 janvier 2023. Daniel Tesfaye, Bizuayehu Wendimu, Bereket Daniel et […] The post Éthiopie. Les défenseur·e·s des droits humains détenus pour avoir dénoncé des expulsions forcées doivent être libérés immédiatement appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet