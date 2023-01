Pologne. Poursuivre en justice une militante accusée d’avoir aidé à pratiquer un avortement «établit un dangereux précédent»

par Amnesty International

Les autorités doivent abandonner les chefs d'inculpation portés contre une militante qui encourt trois ans de prison pour avoir aidé une femme enceinte à se procurer des pilules abortives en Pologne, a déclaré Amnesty International le 10 janvier alors que son procès reprend à Varsovie le 11 janvier 2023. En novembre 2021, le procureur a inculpé la […]



