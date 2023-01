Turquie. Une éminente défenseure turque des droits humains doit être acquittée

par Amnesty International

Une défenseure des droits humains qui encourt plus de sept ans de prison pour avoir réclamé une enquête indépendante sur l'utilisation présumée d'armes chimiques dans la région du Kurdistan irakien doit être acquittée, a déclaré Amnesty International le 10 janvier à la veille de la reprise de son procès à Istanbul le 11 janvier 2023.



