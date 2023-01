L’ONU condamne le meurtre de trois travailleurs humanitaires au Soudan du Sud et à Abyei

Les Nations Unies ont condamné, mercredi, le meurtre de trois travailleurs humanitaires au Soudan du Sud et à Abyei et exigé que cessent les attaques contre les employés du secteur humanitaire, dans cette région réputée la plus dangereuse au monde pour eux.



Lire l'article complet