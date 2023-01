Burkina Faso. Les auteurs présumés des tueries de Nouna doivent faire face à la justice

par Amnesty International

Selon des témoins interrogés par Amnesty International, des forces auxiliaires au gouvernement du Burkina Faso ont tué des dizaines de civil·e·s à Nouna, dans la province de la Kossi le 30 décembre 2022, et plus de 80 corps ont été inhumés. Ces homicides ciblés et injustifiés, dont les victimes sont principalement des résidents des Secteurs 4 et



