Amérique latine : lutter contre la pauvreté, la corruption et l’insécurité

par Human Rights Watch

(New York) – Les gouvernements des pays d’Amérique latine et des Caraïbes doivent prendre des mesures pour répondre aux préoccupations chroniques concernant la situation des droits humains, la pauvreté, les inégalités, la corruption, l’insécurité et les dégâts environnementaux, tout en protégeant la démocratie, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans son Rapport Mondial 2023. L’incapacité de longue date à faire face à ces questions a été exploitée par certains politiciens pour justifier des politiques qui restreignent ou enfreignent des droits, et a poussé des millions de personnes de la…



Lire l'article complet