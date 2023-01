Pourquoi tombe-t-on malade quand il fait froid ?

Tous les enfants ont entendu un jour de froid « Couvre-toi, tu vas tomber malade », et l’expérience prouve que les adultes comme les enfants sont plus souvent malades l’hiver que l’été.Pour comprendre cela, il faut clairement différencier les causes « internes », celles qui tiennent au fonctionnement propre de notre corps, de celles « externes » ou « infectieuses », c’est-à-dire liées principalement aux infections.Commençons par les origines des humains. Nous sommes apparus en Afrique, c’est-à-dire dans une région du globe dans laquelle il fait plus chaud que dans la…