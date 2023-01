Crise alimentaire, sécheresse, conflit : survivre est un combat quotidien en Somalie

Article | À l'unité de soins intensifs du plus grand hôpital de Baidoa, dans le Sud de la Somalie, les jeunes patients sont nombreux et les médecins, débordés.Des cris stridents retentissent dans l'atmosphère chaude et humide.



Lire l'article complet