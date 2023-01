États-Unis. Amnesty International condamne 21 années de violations persistantes à Guantánamo Bay

par Amnesty International

À l'approche du 21e anniversaire de l'ouverture du centre de détention de Guantánamo Bay, où les États-Unis ont incarcéré au fil des ans près de 780 hommes musulmans sas inculpation ni jugement, Erika Guevara-Rosas, directrice du programme Amériques à Amnesty International, a déclaré : « Il est scandaleux que 21 ans après l'ouverture d'un centre de détention extraterritorial spécifiquement conçu […]



