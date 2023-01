Brésil. Amnesty International condamne les déprédations et l’invasion des bâtiments publics à Brasilia par des groupes extrémistes

par Amnesty International

Amnesty International appelle les autorités compétentes à mener dans les meilleurs délais des investigations impartiales et efficaces afin que les événements survenus dimanche 8 janvier fassent l'objet d'enquêtes dignes de ce nom et puissent être sanctionnés. Il importe d'enquêter sur la prise d'assaut et l'invasion des bâtiments publics, la destruction de documents, les violations de l'intégrité



