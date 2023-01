Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont encore baissé en décembre – FAO

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont encore baissé en décembre et sont même retombés sous leur niveau d’il y a un an, au terme d’une année marquée par la flambée des cours et de l’inflation, a indiqué vendredi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).



