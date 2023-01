Grèce. Le procès « grotesque » des sauveteurs bénévoles débute la semaine prochaine

par Amnesty International

À la veille du procès le 10 janvier des sauveteurs Seán Binder et Sarah Mardini, Amnesty International appelle de nouveau les autorités grecques à abandonner toutes les accusations portées contre eux. Seán, plongeur-sauveteur qualifié, et Sarah, réfugiée syrienne et militante dont l'histoire a inspiré le film Netflix Les Nageuses, comparaissent devant le tribunal avec 22 personnes de […]



