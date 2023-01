Bélarus. Le procès du lauréat du prix Nobel de la paix Ales Bialiatski est une parodie de justice

par Amnesty International

En réaction à l’ouverture de l’audience dans le cadre de l’affaire à caractère politique visant Ales Bialiatski, lauréat 2022 du prix Nobel de la paix et président du Centre des droits de l’homme Viasna, et ses collègues Valiantsin Stefanovich, Uladzimir Labkovich et Dzmitry Salauyou, la directrice du programme Europe de l’Est et Asie centrale à […] The post Bélarus. Le procès du lauréat du prix Nobel de la paix Ales Bialiatski est une parodie de justice appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet