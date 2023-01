Fin octobre 2022, quelque part sur la côte nord de la Bretagne. Le T-shirt est encore de mise pour cette 5phase de canicule depuis le mois du juin. Cette canicule, forte et longue, accompagnée de gigantesques incendies, nous frappe par son caractère inédit. Mais c’est bien cet « inconnu » qui va devenir notre quotidien, et certainement plus tôt que prévu.Une équipe de scientifiques a récemment annoncé avoir « mieux » contraint les modèles du GIEC pour la France ; résultat, une augmentation de 50 %…