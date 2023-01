Madagascar : plus de 2 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire élevée, selon l’ONU

Plus de 2 millions de personnes seraient en situation d’insécurité alimentaire élevée dans les régions du sud et du sud-est de Madagascar, ont alerté jeudi les humanitaires de l’ONU, relevant qu’en dépit d’une « amélioration fragile de la situation de la sécurité alimentaire de la population, des poches de vulnérabilité et de malnutrition persistent dans l’ensemble des zones d’analyse ».



