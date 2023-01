Tanzanie. La présidente Hassan lève l’interdiction générale portant sur les rassemblements politiques

par Amnesty International

En réaction à l'annonce de la présidente Samia Suluhu Hassan selon laquelle elle mettait fin à l'interdiction générale punitive pesant sur les rassemblements des partis politiques d'opposition, Roland Ebole, spécialiste de la Tanzanie et de l'Ouganda à Amnesty International, a déclaré : « Cette mesure n'aurait pour commencer jamais dû être imposée, mais nous saluons la décision […]



