Arabie saoudite. Désormais membre du club d’Al Nassr, Ronaldo doit attirer l’attention sur la situation des droits humains

par Amnesty International

En réaction aux commentaires publics de Cristiano Ronaldo en relation avec sa décision de signer un contrat avec le club de football saoudien d'Al Nassr, Dana Ahmed, spécialiste du Moyen-Orient à Amnesty International, a déclaré : « Le recrutement de Cristiano Ronaldo par l'équipe d'Al Nassr s'incrit dans un schéma plus large visant à améliorer la réputation […]



