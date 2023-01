Indice de réparabilité : deux ans après sa mise en place, un premier bilan critique

Un plan d’action pour l’économie circulaire a été voté par le Parlement européen en février 2021 dans le but d’atteindre une économie neutre en carbone, durable, non toxique et entièrement circulaire d’ici à 2050. Une des priorités de ce plan – qui s’inscrit dans une stratégie initiée par de nombreuses directives et décrets du Parlement européen, notamment la directive…