Covid-19 : préoccupée par la hausse des infections, l’OMS demande à nouveau des données sur la flambée en Chine

Alors que plusieurs pays tentent de s’organiser face à la flambée des cas de Covid et la levée des restrictions sanitaires en Chine, l’Agence sanitaire mondiale s’est déclaré « préoccupée » mercredi par la situation dans ce pays et exhorté à nouveau Beijing à fournir des données sur les hospitalisations et les décès.



