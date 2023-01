Ukraine : un projet de la FAO et de l'UE veut répondre aux perturbations du secteur agricole

Alors que la sécurité alimentaire se détériore rapidement à la suite de l’invasion russe en Ukraine, un projet de plus de 15 millions de dollars, financé par l’Union européenne (UE) et mis en place par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), vise à répondre aux perturbations du secteur agricole causées par la guerre, a annoncé mercredi la FAO.



