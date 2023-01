Greffe de matières fécales : on vous explique ce que c’est et à quoi ça sert

Le corps humain abrite une variété considérable de microorganismes. Un grand nombre de bactéries, de champignons, de virus interagissent entre eux et avec notre organisme, coexistant sur les surfaces humaines et dans toutes les cavités du corps . Cette communauté microbienne complexe est appelée le microbiote. Et ce dernier joue un rôle essentiel dans les fonctions physiologiques globales et la santé de chaque individu.Plus de 98 % des microorganismes présents chez l’humain résident dans le tractus gastro-intestinal.…