Retour sur l'année 2022 : alors que les conflits font rage, le dialogue reste « le seul espoir » de paix

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a créé un bouleversement mondial, et toutes les régions du monde ont été ravagées par des guerres, des conflits et des troubles en 2022. L'ONU a rappelé l'importance du dialogue international et a annoncé un projet de nouvel Agenda pour la paix.



