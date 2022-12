Afghanistan : aucun pays ne peut exclure la moitié de sa population de la société, affirme l’ONU

En réponse à la décision des Talibans d’interdire le travail des femmes dans les ONG en Afghanistan, Martin Griffiths, Coordinateur humanitaire de l’ONU ainsi que les chefs d’agences de l’ONU et de plusieurs organisations humanitaires ont réaffirmé que « la participation des femmes à la fourniture de l’aide n’est pas négociable et doit continuer », et exhorté les autorités à revenir sur cette décision.



Lire l'article complet