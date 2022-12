Où dormir quand on n’a pas de domicile ?

Dormir ne va pas de soi pour tout le monde. La question du sommeil et du repos se pose évidemment de manière criante quand on s’intéresse aux personnes sans-abri qui peuplent nos centres-villes. Cela est d’autant plus vrai pour les personnes sans-domicile qui n’accèdent pas aux centres d’hébergement . Pour comprendre les options qu’ils privilégient pour passer la nuit, et les logiques de survie sous-tendues, il faut repartir de l’expérience et du point de vue des sans-abri eux-mêmes.Plusieurs…