100 millions de migrants en 2022 : « un record qui n’aurait jamais dû exister » - HCR

Cent millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer en 2022. L’ONU a continué d’aider les personnes dans le besoin de multiples façons et de faire pression pour doter les migrants de moyens plus légaux et plus sûrs de chercher refuge hors de leurs pays.



