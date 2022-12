Afghanistan : le Chef des droits de l’homme de l’ONU demande la fin des politiques destructrices et déstabilisatrices à l’égard des femmes

Le Chef des droits de l’homme de l’ONU a appelé, mardi, les autorités de facto de l’Afghanistan à abroger immédiatement toute une série de politiques qui visent les droits des femmes et des filles, en soulignant à la fois les « effets terribles et en cascade » sur leur vie et les risques de déstabilisation que ces politiques font peser sur la société afghane



Lire l'article complet