Retour sur l’année 2022 : les femmes maliennes porteuses de solutions face au changement climatique

Au Mali, l’un des pays les plus pauvres au monde, les femmes et les filles subissent directement les effets du changement climatique. Elles sont aussi porteuses de solution et il faut donc les écouter, comme l’expliquent à ONU Info deux représentantes de la société civile malienne.



