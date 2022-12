Le Secrétaire général se dit « profondément troublé » par l'interdiction de travail des femmes dans les ONG en Afghanistan

Informées samedi 24 décembre de l’interdiction infligée aux femmes par les talibans de travailler pour des ONG locales et internationales, les Nations Unies ont déclaré que cette décision saperait les efforts de nombreuses organisations travaillant dans tout l’Afghanistan pour aider les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles.



