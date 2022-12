Dans l’Himalaya, la crise climatique est une crise de l’eau

par Jean-Christophe Brunet

L’Himalaya se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale, perturbant ainsi le cycle de l’eau. Les pluies deviennent de plus en plus irrégulières, les eaux souterraines s’épuisent et les glaciers ont rétréci.



