Après les catastrophes de 2022, il faut agir pour le climat, exhorte l’OMM

Selon le nouveau rapport de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), les catastrophes liées à la météorologie, à l’eau et au climat, comme les inondations extrêmes, la chaleur et la sécheresse, ont touché des millions de personnes et coûté des milliards cette année, alors que les signaux et l'impact du changement climatique induit par l’homme se sont intensifiés.



