Myanmar. La résolution du Conseil de sécurité des Nations unies est un pas modeste mais néanmoins important pour combattre la crise des droits humains

par Amnesty International

Réagissant à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies d'une résolution demandant enfin la fin des violences et la libération immédiate de toutes les personnes détenues arbitrairement, la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, a déclaré : « Avec l'adoption de cette résolution, le Conseil de sécurité a enfin fait un pas modeste mais néanmoins […]



