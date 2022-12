Turquie : Libérer la défenseure des droits humains Şebnem Korur Fincancı

par Human Rights Watch

Şebnem Korur Fincancı, présidente de l'Association médicale turque, et ex-présidente de la Fondation des droits humains de Turquie (Türkiye İnsan Hakları Vakfı, TIHV). (Istanbul, le 22 décembre 2022) – Human Rights Watch s'est joint à six autres organisations de défense des droits humains et de médecins le 22 décembre 2022, pour demander la libération d'une femme médecin turque détenue depuis le 26 octobre, lors de son procès à Istanbul le 23 décembre. Şebnem Korur Fincancı est la présidente de l'Association médicale turque, ex-présidente de la Fondation…



