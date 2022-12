Au Mali, les enfants sont les premières victimes de l’escalade de la violence, selon un rapport de l'ONU

Les violations graves commises contre les enfants au Mali ont augmenté à un rythme alarmant , signale un rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé au Mali présenté le 22 décembre. Dans tout le pays, les plus jeunes continuent de subir le poids de l’instabilité politique, de l’augmentation de la violence contre les civils et de la détérioration de la situation des droits humains.



