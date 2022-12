Israël/TPO. Une combinaison de politiques liées à l’apartheid conduit à l’expulsion de Salah Hammouri

par Amnesty International

L’expulsion illégale par Israël du défenseur franco-palestinien des droits humains Salah Hammouri est un crime de guerre, rendu possible par un réseau de lois et de politiques destinées à maintenir l’apartheid envers les Palestinien·ne·s, a déclaré Amnesty International le 21 décembre 2022. Le 18 décembre, les autorités israéliennes ont expulsé vers la France Salah Hammouri, avocat et […] The post Israël/TPO. Une combinaison de politiques liées à l’apartheid conduit à l’expulsion de Salah Hammouri appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet