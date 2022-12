Cameroun. Abdul Karim Ali, militant pour la paix détenu sans inculpation depuis plus de quatre mois, doit être libéré

par Amnesty International

Amnesty International appelle les autorités camerounaises à expliquer sans attendre quels sont les fondements légaux de la détention d’Abdul Karim Ali, défenseur de la paix détenu sans inculpation depuis le 11 août 2022 dans des conditions inhumaines, ou à le libérer immédiatement. « En l’absence d’informations de la part du système judiciaire, ce que nous savons, c’est […] The post Cameroun. Abdul Karim Ali, militant pour la paix détenu sans inculpation depuis plus de quatre mois, doit être libéré appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet